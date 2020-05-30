شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة النجاح 99.8%.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة 99.8% كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 98.64% ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية

هنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم مشيراً إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية خلال الفترة الماضية مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لاولياء الامور لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية

وفى سياق أخر اكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات.

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة في تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات .