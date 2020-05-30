شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة بمحكمة أسوان: مسافات آمنة.. وارتداء الكمامة طوال يوم العمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت محكمة أسوان إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا وحماية لأعضاء الهيئة القضائية والمتقاضين والعاملين بالمحكمة.

وقال المستشار خالد مصطفى حمد، رئيس المكتب الفني والمتابعة بمأمورية الاستئناف العالي بمحكمة أسوان، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية قبل استئناف العمل الاثنين المقبل، من خلال تحديد الأعداد المتواجدة بالمحكمة، ومنع وجود أكثر من شخص لدى مكاتب الموظفين، وإلزام جميع الموظفين والعاملين بارتداء الكمامة والالتزام بها على مدار يوم العمل، وتوقيع الجزاء في حال مخالفة التعليمات، مع عمل تناوب بين الموظفين في العمل كل ثلاثة أيام، مع إجراء الفحص الحراري، وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير، كما تم مخاطبة الامن لتوفير التأمين اللازم، والحفاظ على النظام لتحقيق الانضباط أثناء عملية الدخول.

وأضاف أنه تم وضع ملصقات توعية وإرشادات للمترددين على المحكمة، والتأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الموظفين والقضاة والمتقاضين.

تطهير وتعقيم محكمة أسوان

تطهير وتعقيم محكمة أسوان

تطهير وتعقيم محكمة أسوان

تطهير وتعقيم محكمة أسوان

تطهير وتعقيم محكمة أسوان