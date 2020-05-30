- 1/17
- 2/17
- 3/17
- 4/17
- 5/17
- 6/17
- 7/17
- 8/17
- 9/17
- 10/17
- 11/17
- 12/17
- 13/17
- 14/17
- 15/17
- 16/17
- 17/17
شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور عواد أحمد، سكرتير محافظ القليوبية، يرافقه نجوى العشيري، رئيس غرب شبرا الخيمة، مواقف السيارات بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات في إطار تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.
وتفقد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بالتنسيق مع مرور شبرا، قائدي السيارات ومدى التزامهم بارتداء الكمامات والركاب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان عدم السماح لأي شخص بدخول المنشآت الحكومية أو المحلات أو المنشآت الخاصة أو البنوك بدون ارتداء الكمامة الواقية في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين.
وقال إنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية منعا لانتشار فيروس كورونا مشيرة إلى أن أي مخالفة لتلك التعليمات سوف تواجه بالشدة الرادعة والمساءلة القانونية والتغريم.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.