شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عواد أحمد، سكرتير محافظ القليوبية، يرافقه نجوى العشيري، رئيس غرب شبرا الخيمة، مواقف السيارات بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات في إطار تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

وتفقد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بالتنسيق مع مرور شبرا، قائدي السيارات ومدى التزامهم بارتداء الكمامات والركاب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

وأكد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان عدم السماح لأي شخص بدخول المنشآت الحكومية أو المحلات أو المنشآت الخاصة أو البنوك بدون ارتداء الكمامة الواقية في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين.

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

وقال إنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية منعا لانتشار فيروس كورونا مشيرة إلى أن أي مخالفة لتلك التعليمات سوف تواجه بالشدة الرادعة والمساءلة القانونية والتغريم.

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات

حملة أمنية على مواقف شبرا الخيمة لمتابعة الألتزام بارتداء الكمامات