شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عامل بتهمة قتل «مُسنة» بالعقد التاسع أثناء محاولته سرقة شقتها في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث مركز شرطة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، من ضبط عامل باليومية لاتهامه بقتل سيدة في العقد التاسع من العمر، وطعنها بعدة طعنات، بعدما فوجئ بها أثناء محاولته سرقة شقتها لعلمه بأنها وحدها في المنزل، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد البنا، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بعثور الأهالي على جثة لسيدة مسنة تدعى «رفيعة .ع» 82 سنة، داخل منزلها، وبها طعنة بالصدر و3 طعنات بالبطن، وتم التحفظ على الجثة، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

قرر اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العقيد محمد حنفي، مفتش المباحث، والرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث مركز إيتاي البارود، لسرعة كشف غموض الواقعة.

توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «إيهاب .ب»، ٢٦ سنة، عامل باليومية، مقيم بذات القرية، أثناء محاولته سرقة منزل المجني عليها.

تمكن ضباط مباحث المركز، بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، من ضبط المتهم، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بغرض السرقة لعلمه بوجود المجني عليها بمفردها في المنزل، وأنه قام بالقفز إلى الداخل من أعلى المنزل، وعندما استشعرت المجني عليها وجوده، كتم أنفاسها وطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

وانتقل عبدالرحمن صبحي، وكيل النائب العام، لمعاينة مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، وتولى التحقيق مع المتهم، وقرر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاي البارود الجزئية، التصريح بدفن الجثة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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