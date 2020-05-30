شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي بمرسى علم لـ165 عائدًا من سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت فترة الحجر الصحي لنحو ١٦٥ راكبًا من المصريين العائدين من سلطنة عمان، والذين وصلوا على متن رحلة طيران السبت الماضي، بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة أسبوع في الحجر الصحي بعدد من فنادق مرسى علم.

ووقع فريق طبي من الحجر الصحي برئاسة الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، الكشف الطبي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين، وثبت خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وثبت خلوهم من الفيروس ومن المقرر تخصيص رحلةً طيران لنقلهم من مرسي علم للقاهرة.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، في بيان، السبت، أن صحة البحر الأحمر خصصت فريق طبي مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.