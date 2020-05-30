شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من تفشي الوباء.. فض سوق خضار على مساحة 11 فدانًا في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة التنفيذية في القليوبية من فض سوق للخضار بمنطقة شارع ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة على مساحة 11 فدانا أقيم بالمخالفة للقانون، حيث قامت حملة بقيادة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفة بالتنسيق مع مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وتبين بأنه يتم إنشاء سوق للخضار بتلك المنطقة وتم فض وإخلاء المكان ومصادرة الموازيين الموجودة واتخاذ كافة الإجراءات

وأكد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، في بيان، السبت، عدم السماح لأي شخص بدخول المنشآت الحكومية أو المحلات أو المنشآت الخاصة أو البنوك بدون ارتداء الكمامة الواقية في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال إنه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية منعا لانتشار فيروس كورونا مشيرة إلى أن أي مخالفة لتلك التعليمات سوف تواجه بالشدة الرادعة والمسائلة القانونية والتغريم.