شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعاطي: حدائق الري جاهزة لاستقبال الزائرين فور إعادة فتحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه جارٍ الانتهاء من تأهيل وتطوير جميع حدائق الري بالقناطر الخيرية، والتي تتميز بموقع فريد بين فرعي النيل دمياط ورشيد بإجمالي مساحه حوالي ٦٨ فدانا موزعة على ١٠ حدائق تابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن جميع أعمال التطوير للحدائق تقوم بها الوزارة ذاتيًا بأيادي أبنائها من المهندسين والفنين والعاملين، ويتم إجراء أعمال الصيانة والنظافة لها بصفه دوريه على مدار اليوم حتى في فترات الإغلاق الحالية للمحافظة عليها وعلى جاهزيتها لاستقبال الزائرين عند إعادة الفتح.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، في بيان، السبت، إنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بحديقة «عفلة» أشهر وأكبر تلك الحدائق بمسطح ١٣ فدانا وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد على القديمة والجديدة وتطل على النيل بواجهة ساحره بممشى أهل مصر، وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمرة التي يزيد عمر بعضها عن مائه عام مثل «التين البنغالي»وتتميز بأشجار نادره «السرسوع.. بمبكس.والفيكس فيكتوريا والنخل الملوكي....»، بالإضافة إلى الشلالات الصناعية والبرجولات الخشبية والمشايات الزلطية ومسطح كبير من النجيلة الخضراء.

وأضاف خالد أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير لحديقة المركز الثقافي لعلوم المياه على مساحه ٨ أفدنة وتتميز بوجود نماذج للتجارب وأعمال الري مثل الساقيه والشادوف وغيرها داخل الحديقة بالإضافة إلى مسطح كبير من النجيله الخضراء والأشجار النادره والمشايات والبرجولات والخدمات المتنوعة،

وأوضح رئيس مصلحة الري أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير لحديقة النيل والتي تتميز بموقع فريد بمسطح ٦ أفدنة وتقع على البر الأيسر لفرع رشيد أمام قناطر محمد على القديمة والحديقة وتتميز بممشى أهل مصر بطول ٥٠٠ م على النيل وهو أطول ممشى للحدائق على النيل، وأضاف أنه تم إعادة تخطيطها وتزويدها بمشايات وبرجولات خشبية ومطعم على النيل وقاعه أفراح، بالإضافة إلى الأشجار النادرة والمسطح الأخضر الكبير، وجاري الانتهاء من تأهيل وتطوير بقية الحدائق تباعًا.