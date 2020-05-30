شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. أول أيام التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات بالجيزة (رابط إلكتروني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظ الجيزة الاثنين المقبل أول أيام التسجيل لأولياء أمور الأطفال الراغبين في التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2020 – 2021، على أن ينتهي الثلاثاء الموافق ٣٠ يونيو.

وبحسب بيان، يجري التسجيل من خلال ولى الأمر فقط، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقك، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2020 إلكترونيًا، والالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكني، والمعتمد من المحافظ، علما بأن الرقم القومي لا يكرر، ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

ويكون الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

التقديم من خلال الرابط التالي:

http:--gizaedu.gov.eg-kg.html

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