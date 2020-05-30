شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من الفرز والفحص المبدئى للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين بالإعلان الـ12 ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط، وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سبق طرح الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى خلال الفترة من 3/11/2019 : 12/12/2019، وتم مد الفترة حتى يوم 26/12/2019، نظراً للإقبال الكبير على سحب كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز للوحدات السكنية بالإعلان، ثم تم إعطاء مُهلة للعملاء المسددين للمقدمات حتى يوم 4/1/2020 لتسـجيل بياناتهم على البوابة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين على جميع مشروعات الإعلان – البالغ عددها 33 مشروعاً موزعة على 8 محافظات من محافظات الوجه البحرى – 18345 مواطناً قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق.

وأُوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه بمراجعة موقف الطلبات المسجلة على مشروعات الإعلان تبين وجود 22 مشروعاً من مشروعات الإعلان، زاد عدد المتقدمين عليها، عن عدد الوحدات المتاحة، حيث تم فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات، والبالغ عددها 12564 طلبا مقابل عدد 2783 وحدة سكنية موزعة بالمدن التالية: مدينة أبوخليفة (القنطرة غرب)، ومدينة الرياح (القنطرة غرب)، ومدينة القصاصين أم عزام، ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة الرحمانية، ومركز بدر، بمحافظة البحيرة، ومدينة المنزلة، ومدينة بلقاس، ومدينة نبـروه، بمحافظة الدقهلية، ومدينة أبو كبير، ومدينة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، ومدينة المحلة، ومدينة بسيون، ومدينة زفتى، ومدينة سمنود، ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، ومدينة أشمون، ومدينة تلا، ومدينة قويسنا، ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، ومدينة فوه، ومدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت مى عبدالحميد، إن نتائج الفرز للمناطق السابق ذكرها، أسفرت عن وجود 4702 طلب انطبقت عليه الشروط مبدئياً، و7862 طلبا لم تنطبق عليه الشروط، حيث يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين، الأولى، من خلال الدخول على الرابط الإلكترونى (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفه موقفه، أما الوسيلة الثانية فمن خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومى إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التى تبلغ 3 جنيهات.

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وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين المتقدمين الذين تم فرز طلباتهم، والبالغ عددهم 12564 مواطنا– ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق – تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط.

واضافت، أنه سيتم فتح باب التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، بداية من يوم الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٠، وحتى الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غير المُنطبق إلى المُنطبق، مؤكدة عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، خاصة مخالفى الحد الأقصى والأدنى للدخل وكذلك للسن – المُعلن عنها سابقاً – مع إمكانية استيفاء المُستندات أو البيانات غير المُكتملة خلال تلك الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز فى حالة عدم استيفاء التوقيعات.

وذكرت مى عبدالحميد، أنه سيتم قصر إمكانية إرسال التظلم إليكترونياً – وليس من خلال أى وسيلة أخرى – بواسطة إدخال الرقم القومى للحاجز على الرابط التالى (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) والذى يتم إيضاحه للمواطنين فى الرسالة النصية المرسلة لهم من خلال الوسيلتين السابق ذكرهما، حيث سيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.

وأكدت أنه سيتم البدء فى إجراءات الاستعلام الميدانى عن بيانات السكن، وجهة العمل للحاجز والزوج/الزوجة (إن وجد) للتأكد من صـحة المُستندات المُقدمة من المواطنين وقت التقديم بعد الانتهاء من دراسة جميع التظلمات والرد عليها، مع العلم أنه سيتم تحديد أولويات المشروعات المختلفة بالإعلان وفقاً للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك فى ضوء البيانات التى تم تسـجيلها من قِبٓل المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز، وخلال فترة قبول التظلمات للحاجزين الذين لم تنطبق عليهم الشروط عند بداية التقديم.

وفيما يخص المشروعات التى زاد عدد الوحدات المتاحة بها عن عدد المتقدمين، والبالغ عددها 11 مشروعاً، حيث تقدم 5781 مواطناً للحجز بالمدن التالية: مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، ومدينة البياضة، ومدينة التل الكبير (العهدة)، ومدينة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة وادى النطرون، بمحافظة البحيـرة، ومدينة بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، ومدينة القرين، بمحافظة الشرقية، ومركز السادات، بمحافظة المنوفية، ومدينة الحامول، ومدينة الرياض، ومدينة قلين، بمحافظة كفر الشيخ، فقد تم بالفعل البدء فى إرسال ملفات المُتقدمين على تلك المدن لشركات الاستعلام الميدانى لإجراء الإستعلام الميدانى عن بيانات السكن، وجهة العمل للحاجز والزوج/ة (إن وجد) للتأكد من صـحة المُستندات المُقدمة من المواطنين وقت التقديم، وجارٍ إرسال المقبول منها لجهات التمويل لإجراء الدراسة الائتمانية، والانتهاء من إجراءات التخصيص للمُستحقين وإنهاء التعاقدات وتسليم الوحدات لهم.