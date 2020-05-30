شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..المحاكم الإبتدائية تعود للعمل من جديد مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود ، اليوم السبت ، المحاكم الإبتدائية للعمل من جديد بعد توقفها خلال الفترة الماضية ، بسبب ما اتخذ من إجراءات لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتنعقد محاكم الجنح والجنح المستأنفة على مستوى الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين ، والقضايا المحجوزة للحكم ، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وفق ما أعلنته فى السابق وزارة العدل.

وسيتم التشديد على ارتداء الكمامات عند الدخول للمحاكم ، حيث سيمنع دخول المواطنين بدونها ، كما سيتم التنبيه على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعى والحفاظ على مسافة متر ونصف أو مترين على الأقل.

كما تعود محكمة النقض للعمل ، اليوم ، من جديد بعد توقف العمل وتأجيل القضايا منذ منتصف شهر مارس الماضى. واتخذت المحكمة عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد ، من بينها تعقيم القاعات والتعاقد على أجهزة للكشف عن الحرارة للمترددين على المحكمة.

وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر ، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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واجتمع مجلس الهيئات القضائية، فى وقت سابق ، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق فيه على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، وحددت المجلس 4 إجراءات ضرورية وهامة تصاحب عودة المحاكم للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهي:

أولا: تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها.

ثانيا: الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.

ثالثا: ارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.

رابعا: إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.