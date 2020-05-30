بالورقة والقلم.. ذروة إصابات فيروس كورونا فى مصر خلال أسبوعين؟ فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر، واقتراب تطبيق خطة التعايش مع مرض "كوفيد 19"، فإن الحديث عن ذروة إصابات الفيروس، عاد مجددا، بعد توقعات أن نشهد هذه الذروة فى مصر خلال أسبوعين؟.
فى هذا الفيديو، يستعرض ”الخليج 365” بالأرقام الأسباب التى تجعل الخبراء يتوقعون أن تكون ذروة الإصابات بالفيروس خلال أسبوعين.
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