إنفو جراف.. خلى بالك.. من النهاردة الكمامة إجبارى.. والغرامة 4 آلاف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة فرض ارتداء الكمامة لجميع العاملين والمترددين على كل من الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك واستقلال وسائل النقل الجماعية" العامة أو الخاصة" ، وذلك لحين صدور إشعار آخر. ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

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