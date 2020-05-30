شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن 12 طالبا فائزا بمسابقة كتابة الأبحاث العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فائز في مسابقة المقالات العلمية فى العلوم الاساسية ( الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، والعلوم البيولوجية)، وهي المسابقة التي نظمتها اللجان الوطنية، وهى أحد التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية.

وتقدم للمسابقة 179 مقالة للطلاب من عمر 15 سنة وحتى 20 عام، وتم تشكيل لجان علمية فى كل تخصص بمعرفة اللجان الوطنية المناظرة " اللجنة الوطنية للرياضيات، اللجنة الوطنية للفيزياء، اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، واللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية "، وقامت اللجان بتقييم المقالات العلمية وتصفيتهم إلي 12 مقال وستقوم الأكاديمية بتقديم جوائز مالية للفائزين.

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وأوضحت أكاديمية البحث العلمى فى بيان لها ، أن الهدف الرئيسي الذي تسعي له أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال المسابقة هو النهوض بالعلوم الأساسية وهى مبادرة تتبناها الأكاديمية تحت عنوان ساينس اب (ScienceUp) لدعم كليات العلوم الحكومية ، وتهدف المبادرة أيضا الى تطوير قدرات الطلاب والتلاميذ على التعلم النشط من خلال التدرب على كتابة الابحاث والمقالات العلمية وهو الأسلوب الذى تتولاه الأكاديمية منذ فترة فى التعليم الابداعى للعلوم منخ خلال مبادرات وآليات مختلفة مثل الرسوم المتحركة وبرنامج جامعات الطفل والمسابقات العلمية منذ أكثر من 5سنوات، وهو الأسلوب الذى تتبناها حاليا منظومة التعليم فى مصر ، وقد سرعت جائحة كورونا فى هذا التحول الهام.

وتأتي هذه المسابقة فى اطار أنشطة أكاديمية البحث العلمى لنشر الثقافة العلمية والاحتفال بشهر العلوم المصرى الذي تنظمه الأكاديمية فى شهر مارس من كل عام منذ عام 2014، ويُعد شهر العلوم فكرة إبداعية ترعاها الأكاديمية لنشر ثقافة العلوم بصوره أكبر وأكثر انتشاراً، وهو يعد مبادرة قومية تهدف لزيادة الوعي والاهتمام بالعلوم والتقنية والابتكار وتبسيط هذه المفاهيم لكافة فئات المجتمع، كما تسعى لنشر مفهوم البحث العلمي وتعلي من قيمته ومن دور العلوم والتقنية والابتكار في تقدم وتطور المجتمع.