شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يلزم العاملين والزائرين بارتداء الكمامات فى كافة قطاعاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الأزهر الشريف تنبيهات مهمة لجميع العاملين بمختلف قطاعاته، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على النحو الآتى: ممنوع دخول أي موظف دون ارتداء الكمامة الخاصة به. ممنوع دخول أي زائر إلى المنشآت التابعة للأزهر إلا للضرورة القصوى مع ارتدائه أدوات الوقاية الخاصة به. Advertisements يمنع المصافحة بالأيدى والمعانقة فى السلام. يمنع التجمعات فى المكاتب والطرقات وأماكن الانتظار. استخدام أدواتك فى العمل مثل القلم ويعد هذا استخداما شخصيا لا تعطيه لأحد. التعاون مع تعليمات مسئول الأمن والسلامة واتبع التوجيهات والإرشادات المعمول بها داخل المنشأة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر يلزم العاملين والزائرين بارتداء الكمامات فى كافة قطاعاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.