شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 3 ملايين جنيه مستحقات لـ 22 عاملا بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية شكاوى 22 عاملا مصريا مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تسليم عدد من العمال جوازات سفرهم بعد احتجازها من قبل أصحاب الأعمال ، وبلغت إجمالي المبالغ المحصلة لصالح العمال مليونين و950 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزرة القوي العاملة، إن وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبمتابعة الشكاوى مع المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة 8 عمال ومنهم "ماهر.ك.ك.ع" يعملون في مجال الانشاءات الحر لدى مقاول المهندس "مؤيد.أ"، حيث يتضررون من تاخر صرف بعض مستحقاتهم المالية ، وبالمتابعة والتفاوض وديا تم صرف جزء من المستحقات المالية بقيمة 12000 دولار .

كما تم حل شكوى 6 عمال، تقدم عنهم العامل "أبو الكرمات.ع.ر. م" ، يعملون في شركة بلوتو للنظافة حيث تضرروا من تأخر صرف بعض المستحقات المالية وبالمتابعة الودية مع إدارة الشركة قامت بصرف جزء من المستحقات بقيمة 2540 دولارا، فضلا عن حل مشكلة المواطن "شعبان .ح.س.م" والذي يتضرر من تاخر صرف مستحقاته المالية ، لدى شركة القدس للسجاد والموكيت ، وتم التواصل مع إدارة الشركة ووزارة العمل وتم صرف جزء من المبلغ بقيمة 425 دولارا.

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وتم حل مشكلة عاملين تقدم عنهم "أحمد.ف.ع.س" ، يعملون في مؤسسة راشد التجارية ، وتضررون من تأخر صرف بعض المستحقات المالية وفصلهم من العمل ، وبالمتابعة الودية مع إدارة المؤسسة حضر صاحب العمل إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة، وتم إعادة العمال إلى العمل وصرف جزء من المستحقات بقيمة 1695 دولارا .

كما تم حل مشكلة صرف مستحقات عاملين، وتقدم عنهم "ظريف. ن.غ . ق "، يعملون في شركة المشرق للصناعات الخشبية ، وبالمتابعة مع إدارة الشركة تم صرف جزء من المستحقات بقيمة 1130 دولارا ، وصرف مستحقات عاملين أخرين بمركز البتراء لغسيل السيارات ، تضرروا من تأخر صرف بعض مستحقاتهم المالية ، وفصلهم تعسفيا من العمل وبالمتابعة السريعة مع إدارة المركز ووزارة العمل تم إعادتهما إلى العمل وصرف جزء من المستحقات بقيمة 846 دولارا .

وفي نفس السياق، بالتنسيق مع السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن والقنصلية بعمان بالتدخل لدي مديرية الأمن للإفراج عن 8 عمال تم احتجازهم ، عن طريق دوريات الأمن العام نتيجة تجمهرهم على الطريق العام طلبا لفرصة عمل، باعتباره أن ذلك خرقا لأوامر الدفاع الصادرة ، وتم الافراج عنهم جميعا لمدة شهرلحين الانتهاء من الإجراءات.

كما تم التدخل لدي صاحب مطعم العود بالعبدلي مول احتجز جوازات سفر 4 عمال ، والتأكد له أن حجز الجوازات غير قانوني وعلي الفور قام بتسليم العمال جوازات سفرهم .