شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يطلق حملة لدعم مكافحة فيروس كورونا بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا فى إطار حرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة ذويهم فى أرض الوطن تبنى حملة توعية فى مختلف أحياء مصر حول فيروس كورونا .
وأكد الاتحاد أنه سوف يتم الإعلان عن هذه الحملة فى جميع وسائل الإعلام وسوف يعتمد أعضاء اتحاد الكيانات فى هذه الحملة على العالقين الذين سافروا من مختلف بلاد أوروبا إلى مصر وأيضا على أصدقائهم الذين سيقومون بدورهم للدعاية للحملة وتسجيل المتطوعين بعد أن صار واضحا انتشار وباء فيروس كورونا نتيجة لعدم حرص عدد كبير فى أخذ الاحتياطات اللازمة رغم المجهود الكبير الذى تقوم بها القيادة السياسية .
تبدأ الحملة بدعوة 3 أو 4 شباب من كل حى لتسجيل أسمائهم للتطوع للعمل فى الحملة مع ذكر اسم الحى والمنطقة والمحافظة، وسوف يتم التنسيق بينهم تحت مسؤلية أحدهم عن طريق موقع تواصل اجتماعى تحدد فيه أسس وقواعد العمل فى هذه الحملة التي تعتمد أساسًا على التوعية ، كما ستوضع القواعد والاحتياطات التي تضمن سلامة المتطوعين.
وكان 800 مصرى من العائدين من الخارج أنهوا إقامتهم بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة التابعة لجامعة عين شمس، بعد استكمالهم فترة الحجر الصحى، متجهين لمنازلهم لاستكمال فترة العزل المنزلى، حيث أشاد المواطنين بمستوى الخدمة والرعاية والاهتمام طوال فترة إقامتهم في الحجر الصحي، وما لمسوه من مستوى عال من النظافة والضيافة والتغذية والرعاية الصحية والتعقيم المستمر على مدار الساعة.
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