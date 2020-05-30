أخبار مصر

اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يطلق حملة لدعم مكافحة فيروس كورونا بمصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يطلق حملة لدعم مكافحة فيروس بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا فى إطار حرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة ذويهم فى أرض الوطن تبنى  حملة توعية فى مختلف أحياء مصر حول فيروس كورونا .

 

وأكد الاتحاد أنه سوف يتم الإعلان عن هذه الحملة فى جميع وسائل الإعلام وسوف يعتمد أعضاء اتحاد الكيانات فى هذه الحملة على العالقين الذين سافروا من مختلف بلاد أوروبا إلى مصر وأيضا على أصدقائهم الذين سيقومون بدورهم للدعاية للحملة وتسجيل المتطوعين بعد أن صار واضحا انتشار وباء فيروس كورونا  نتيجة لعدم حرص عدد كبير فى أخذ الاحتياطات اللازمة رغم المجهود الكبير الذى تقوم بها القيادة السياسية .

 

تبدأ الحملة بدعوة 3 أو 4 شباب من كل حى لتسجيل أسمائهم للتطوع للعمل فى الحملة مع ذكر اسم الحى والمنطقة والمحافظة، وسوف يتم التنسيق بينهم تحت مسؤلية أحدهم عن طريق موقع تواصل اجتماعى تحدد فيه أسس وقواعد العمل فى هذه الحملة التي تعتمد أساسًا على التوعية ، كما ستوضع القواعد والاحتياطات التي تضمن سلامة المتطوعين.

Advertisements

 

وكان 800 مصرى من العائدين من الخارج أنهوا إقامتهم بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة التابعة لجامعة عين شمس، بعد استكمالهم فترة الحجر الصحى، متجهين لمنازلهم لاستكمال فترة العزل المنزلى، حيث أشاد المواطنين بمستوى الخدمة والرعاية والاهتمام طوال فترة إقامتهم في الحجر الصحي،  وما لمسوه من مستوى عال من النظافة والضيافة والتغذية والرعاية الصحية والتعقيم المستمر على مدار الساعة.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يطلق حملة لدعم مكافحة فيروس كورونا بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا