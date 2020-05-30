شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تناقش آليات تفعيل قرار تغيير المسمى الوظيفى والتسويات للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت نادية عبد الله، مدير عام التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاء أون لاين مع ائتلاف معلمي مصر، لمناقشة آليات تفعيل قرار 41 بالمحافظات لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والتسويات وآلية تجديد الندب بين المديريات، واستفسارات الوظائف الإشرافية والقيادية والنقل بين أعضاء هيئة التدريس. وتضمن اللقاء الاستفسار حول آليات تفعيل قرارات 40، 41 للتسويات وتغيير المسمى الوظيفي بعد إرساله للمديريات لحصر الطلبات، حيث أكدت أن استمارات التسويات يتم إرسالها للتنظيم والإدارة لدراستها وتوفير درجات لأصحابها.

وأضافت أن التعليم مختصة بتغيير المسمى الوظيفى، وبذلت الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقى والدكتور رضا حجازى نائب الوزير جهودا كبيرة لتغيير فى القواعد والقانون واصدار قرار لصالح المعلمين للعمل ولتحقيق الرضا الوظيفى، وأنها سعت لأن يكون هناك مرونة فى القانون لصالح المعلم، وبالطبع تم إصدار قرار 41 والذى سيعالج مشاكل كثيرة وحل مشكلة تغيير المسمى الوظيفى.

وأوضحت نادية عبد الله، أنه تم إرسال القرار للمديريات وأعلنت المديريات فتح باب استقبال الطلبات لتغيير المسمى الوظيفى، ويتم جمع طلبات المعلمين وإرسالها للوزارة، وبعدها الأكاديمية، مشيرة إلى أنه وصلت الوزارة كشوف من محافظات وتنتظر الوزارة ورق محافظات أخرى ولكن نظرا للظروف الحالية للبلاد تم التأخير لتخفيض إعداد الموظفين، ولكن بعض المحافظات انتهت وتم اختيار والموافقة على من سيتم تغيير المسمى الوظيفى له من المعلمين وسيتم إرسال الكشوف التى حصلت على الموافقة للاكاديمية المهنية لعمل اختبارات وتدريبات كما نص القرار لاتمام اجراءات تغيير المسمى للمعلمين.