حدث ليلاً| وفاة الفنان الكبير حسن حسني.. و"شوقي" يحسم الجدل بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن 89 عامًا

توفي الفنان الكبير حسن حسني، السبت، إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، حسبما اَفاد مصدر بنقابة المهن التمثيلية.

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تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني

تقام جنازة الفنان الراحل حسن حسني، قبل صلاة الظهر، من مسشتفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم.

ويؤدي المشيعون صلاة الجنازة على الفنان الراحل، على المقابر، بسبب إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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وزير التربية والتعليم يحسم الجدل بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن كل ما يتم تداوله بشأن الثانوية العامة أكاذيب ليس لها أساس من الصحة خاصة ما يرتبط بوجود نية لتأجيل الامتحانات.

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ننشر تقرير الصحة النفسية عن "مكالمات كورونا": الأغلب لسيدات.. والقلق والاكتئاب الأبرز

كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، عن تقريرها للاتصالات التي تلقاها الخط الساخن للدعم النفسي أثناء أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل الماضي.

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​​بالمصروفات والشروط والأوراق.. تعرف على أفضل بدائل الثانوية العامة لحاملي "الإعدادية"

أوشكت المديريات التعليمية على الانتهاء من تصحيح وإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي، ليحدد من خلالها الطلاب وجهتهم إلى المرحلة الثانوية أو المدارس الفنية.

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صحة كفر الشيخ تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، إصابة 31 حالة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، أنه جارى تجهيزهم، وتحويلهم إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، لأستكمال علاجهم هناك.

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فرض حظر تجوال مسائي بمدينة مينيابوليس بعد فوضى المظاهرات

فرض جاكوب فراي عمدة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية حظر التجوال في أنحاء المدينة في محاولة لاحتواء تداعيات حالة الفوضى التي أعقبت اندلاع مظاهرات لعدة ليال بالمدينة احتجاجا على مقتل شخص من السود من قبل أحد ضباط الشرطة.

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الصراع على الحدود.. لماذا اشتعلت المعارك بين السودان وقوات إثيوبية؟

تطورت الأوضاع بشكل خطير مؤخرًا على الحدود بين السودان وإثيوبيا، خاصة بعدما أعلن الجيش السوداني أمس التصدي لهجوم من ميليشيات مسلحة مدعومة من الجيش الإثيوبي، أدت إلى مقتل نقيب سوداني، ومدني وإصابة آخرين.

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