أخبار مصر | الأرصاد تحذر من برودة الطقس ليلا في تلك المناطق

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من برودة الطقس ليلا في تلك المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة، والوجة البحرى وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن طقسا لطيفا نهارا على السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة ليلا، ويكون لطيف نهارا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

ويكون معتدل نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للبرودة ليلا أو الرياح نشطة تؤدى إلى اضطرابات في الملاحة البحرية.

ويكون الطقس معتدل على شمال الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، ويكون حار نهارا على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت، القاهرة 29 للعظمى و18 للصغرى والوجه البحري 28 للعظمى و17 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية ووسط سيناء 25 للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 32 للعظمى والصغرى 21، وعلى شمال الصعيد تكون 32 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22.

1289 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.