أخبار مصر | انتظام حركة المركبات بمحافظتي القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر انتظام حركة المركبات بمحافظتي القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتابعات المرورية للإدارة العامة للمرور، انتظام سير المركبات على المحاور والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، ومتابعة انتظام حركة المركبات.

وأكدت الإدارة العامة للمرور انتظام حركة السير في أغلب طرق وشوارع المحافظتين.

وانتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، وكذلك محور روض الفرج، وعلى عموم الطريق الدائري وجميع النزلات.

كما انتظمت حالة المرور في المحاور والطرق التالية:

- ميدان الجيزة في الاتجاهين وكذلك كوبري الجيزة المعدني

- شارع الهرم

- شارع فيصل

- الأوتوستراد القادم من حلوان

- الدائري من المنيب إلى القاهرة الجديدة

- محور المشير ومحور NA

- كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو

- طريق كورنيش النيل

- طريق جسر السويس ومحور جوزيف تيتو وكوبري السندباد

- محور صلاح سالم

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وتكثف الإدارة العامة للمرور، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.

وفي سياق ٱخر تبدأ الحكومة، من صباح اليوم السبت، تطبيق إجراءات ارتداء الكمامة بشكل إجباري في عدد من الأماكن.

وتضمنت تلك الأماكن التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.

وسيتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في هذه الأماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها، وذلك اعتبارا من اليوم.

وأعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بعض الإجراءات التي ستكون صارمة، لمن لا يرتدي الكمامات في الأماكن المشار إليها، لافتا إلى أن الإجراءات سوف تطبق بصرامة وحزم على كل المخالفين.

وأوضح أن من يراقب أو يفرض غرامات عدم ارتداء الكمامة، الأجهزة الشرطية ومأمور الضبط القضائي في المنشآت الحكومية والعاملين بالمترو، لافتا إلى أن سائقي الأتوبيسات العامة لن يسمحوا لمن لا يرتدي الكمامة بالصعود للأتوبيس، وكذلك البنوك والمنشآت الحكومية لن يتم السماح لهم بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامات.

وأكد مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي تسعى الدولة من خلالها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على حماية المواطنين.