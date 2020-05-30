مصر | نشرة مرور "الخليج 365": انسياب حركة السيارات في القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": انسياب حركة السيارات في القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من السيولة المرورية وانسياب في حركة السيارات شهدتها الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية، من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

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وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع إجراء أعمال تطوير طريق (مصر- الإسماعيلية) الصحراوي بالمنطقة الكائنة من كوبري الحرفيين وحتى كوبري التعمير، اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق (28/4/2020) ولمدة شهرين، استكمالًا لأعمال رفع الكفاءة.

وجاءت التحويلات كالتالي:

أولا: القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبري الحرفيين يسلك المحاور الآتية:

يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم استكمال السير عقب ذلك لكوبري الحرفيين ومحور جسر السويس.

ثانيًا: القادم من كوبري الحرفيين تجاه كوبري التعمير يسلك المحاور الآتية:

القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الاستكمال بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي يتم غلق كوبري الحرفيين والاستكمال بالمسطح اتجاه محور جوزيف فكوبري أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى اتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، أو محور سعد الدين الشاذلي اتجاه العبور.

القادم من محور جسر السويس يسلك يمينًا إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبرى الحرفيين والاستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى أو محور سعد الدين الشاذلى.

وتم وضع اللافتات الإرشادية والإضاءات التحذيرية بالمنطقة محل الأعمال