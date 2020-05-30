شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 30 مايو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا، في مصر، اليوم السبت 30 مايو 2020، لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٨٧٣ جنيهًا، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٤ جنيهًا، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٦٥ جنيهًا، وسجل «عيار ١٤»، ٥٠٩ جنيهًا، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦١١٠ جنيهًا.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر الأونصة عالميًا، بحوالي ١٠ دولار، لتسجل ١٧٣٠ دولار، في تعاملات اليوم.
وأضاف رزق في تصريح «المصري اليوم»، أن ارتفاع أسعار الذهب، نتيجة اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية، للصين بتصنيع فيروس كورونا، وارتفاع أسعار البترول عالميًا.
وأكد عضو شعبة الذهب، أن حركة الأسواق، في مصر تعاني من توقف تام، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، والذي أدي إلى ركود في عمليه البيع والشراء، في الوقت الحالي، نظرًا لتدهور الحالة الاقتصادية، فضلًا عن أن تطبيق ساعات الحظر مساءً ساهمت في مزيد من الركود لسوق الذهب والذي يبدأ نشاطه مساءً عادة.
وأضاف أن المبيعات تقريبا متوقفة تمامًا، في الصاغة المصرية، نتيجة إلغاء الاحتفالات والأفراح.
وأوضح رزق، أن أسعار الذهب، في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا، الجمعة، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٨٦٨ جنيهًا، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٠ جنيهًا، بينما سجل «عيار١٨»، ٦٥١ جنيهًا، وسجل «عيار ١٤»، ٥٠٦ جنيهًا، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦٠٨٠ جنيهًا.
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