شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون إنشاء شرطة متخصصة للمحليات لإزالة مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول إنشاء شرطة متخصصة للمحليات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى والطرق فى سؤال بعنوان: هل تؤيد إنشاء شرطة متخصصة للمحليات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى والطرق ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 83% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم لإنشاء شرطة متخصصة للمحليات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى والطرق.

فى حين أجاب 17 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

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وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، قد طالبوا بتفعيل توصية البرلمان بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق ليشمل عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات والمخالفات في مهدها.

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ل"الخليج 365"، أهمية وضرورة إنشاء شرطة متخصصة للمحليات، تختص بتفيذ أى أحكام أو قرارات تتعلق بمخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضى الزراعية، مشيرا إلي أهمية ذلك في منع المخالفات وإزالتها من المهد.