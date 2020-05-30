شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصابة بكورونا في السويس وحالة إيجابية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة بالسويس، إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنها موزعة على مستشفىات الحميات والعام والصدر والتأمين الصحى والحالات البسيطه يتم عزلها بالمنزل وفقاً لبروتوكول وزاره الصحه وأيضاً حالتي وفاة لمرضي كبار السن أو لديهم أمراض مزمنة .

وأضافت أنه جاري استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازيه والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين اللصقاء لها.

وفي شمال سيناء، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمدينة بئر العبد.

وأكد الدكتور على محمد حسن مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، أن نتيجة العينات التي تم أخذها من 3 حالات محتجزة في مستشفي بئر العبدالمركزي للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد وردت.

وأضاف أن نتيجة العينات بالنسبة لإخصائي التحاليل الطبيه وعاملة شركة النظافة بالمستشفى جاءت سلبية، بينما نتيجة العينة الثالثة لسيدة من قرية نجيله جاءت إيجابية للفيروس.

بدوره، قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه سبق الاشتباه في عدد 32 حالة على مستوي المحافظة، من بينها 14 حالة بمستشفى العريش العام و17 حالة بمستشفى بئر العبدالمركزي وحالة واحدة بمستشفى نخل المركزي.

وتم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، حيث وردت نتائج العينات والتي تفيد سلبية جميع الحالات فيما عدا 5 حالات ايجابية، من بينها شفاء حالتين وحجز حالتين في مستشفي أبوخليفة بالإسماعيلية وحجز حالة أخرى في مستشفي العريش العام تحت العلاج .

وفي ذات السياق، أطلقت الغرفة التجارية بشمال سيناء مبادرة لتوفير 200 ألف كمامة بسعر التكلفة، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، وتحت رعايه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

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وأكد عبدالعزيز مطر رئيس مجلس ادارة الغرفة، أنه سيتم توفير الكمامات للمواطنين بسعر التكلفة، وذلك كنوع من انواع المشاركة المجتمعية ورفع الاعباء عن المواطن ومحاربة الاستغلال.

بدوره أكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، عن توفير كمامات طبيه بأسعار تتراوح بين ٢ إلى ٥ جنيهات.. مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمجلس المدينه والوحدات التابعة.

يذكر أن عدد من المؤسسات الحكومية ومديريات الخدمات بشمال سيناء أعلنت عن منع دخول موظفيها والمواطنين إلا بعد ارتداء الكمامة والقفازات الطبية، وإحضار شهاده تفيد الخلو من الإصابة بفيروس كورنا المستجد.