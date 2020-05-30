رئيس «التأمين الصحي» يتفقد مستشفى «بنها والنيل» ويتابع استعدادات استقبال حالات كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحى بحضور الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع القليوبية والدكتور محمد منير مدير المستشفى. وتابع «ضاحى» حركة سير العمل بالمستشفى وكيفية التعامل مع حالات اشتباة فيروس كورونا والحالات الإيجابية وأماكن العزل وتطبيق بروتوكولات العلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد ونسب الشفاء واستعداد المستشفى لهذه الحالات وتفقد «ضاحي» أقسام المستشفى كما تفقد مستشفى النيل بشبرا الخيمة يرافقه الدكتور عيد العطار مدير المستشفى. أكد الدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظه إن رئيس الهيئة اكد على كافة الاستعدادات لدخول مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها والنيل بشبرا الخيمة ضمن المستشفيات التي أعلنتها وزارة الصحة للكشف واستقبال مصابي فيروس كورونا والتأكيد على تقديم كافة أنواع الدعم لشفاء المرضي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

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