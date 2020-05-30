شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح حقيقية ما يتم تداوله حول الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل ما يتم تداوله بخصوص «الثانوية العامة» بخلاف صفحة الوزارة وصفحته الشخصية أو صفحة مجلس الوزراء لا أساس له من الصحة.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن كل ماينشر بخلاف ذلك هو مزيف بالكامل ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له على الإطلاق.