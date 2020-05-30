شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: تأثر الجمع السكنى بـ7 مناطق بالقاهرة بسبب حريق "زرايب الخصوص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن منطقة الزبالين بالخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، أحد مناطق الزبالين الستة بالقاهرة الكُبرى، قد شهدت إندلاع حريق بها، فى الثانية من صباح أمس الجمعة، نتيجة ماس كهربائى بأحد ورش إعادة التدوير، ما أدى إلى احتراق كميات كبيرة من المخلفات الصلبة، ونفوق عدد من الخنازير والعجول والخرفان، دون خسائر بشرية، وتم السيطرة على الحريق فى الساعة الخامسة فجرا.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن منطقة الزبالين بالخصوص، تخدم سكان مناطق "المرج، عين شمس، المطرية، النزهة، ومصر الجديدة، ومدينة السلام 1، ومدينة السلام 2"، مشيرا إلى أن معدلات جمع القمامة من المنازل بتلك المناطق قد تتأثر لمدة يوم أو يومين، لاستمرار عمليات إزالة آثار الحريق.

ولفت إلى أن الإغلاق النصفى لمصانع إعادة تدوير المخلفات، أدى إلى تكدس المخلفات بكميات كبيرة، والذى أدى بدوره إلى اندلاع الحريق.

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كان قد قال شحاتة المقدس، إن هناك 6 مناطق للزبالين بالقاهرة الكبرى، هى: أرض اللواء- المحور، منشية ناصر- جبل المقطم، الوحدة الوطنية – سجن طرة، حلوان خلف مدافن مايو، البراجيل – إمبابة، الخصوص – القليوبية"، وتجمع يوميا حوالى 16 ألف طن من المخلفات الصلبة من المنازل.

وأشار إلى أن هناك نحو مليون زبال يعمل فى أعمال تجميع القمامة، والنقل، وإعادة التدوير، رغم انتشار العدوى بفيروس كورونا، مطالبا بتوفير مستلزمات للحماية، مثل: الكمامات، والجوانتيات، وأحذية مماثلة للعاملين بالمذابح، لعدم قدرة الكثير من الزبالين على توفير تلك المستلزمات، قائلا: حاولنا بالمجهود الذاتى توفير مستلزمات حماية، وجمعنا من أعضاء مجلس النقابة 2000 جنيه واشترينا كمامات، لأن مرتبات العمال لا تتحمل توفيرهم للمستلزمات.