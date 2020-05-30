شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل توريد القمح.. وتحرير محاضر بضبط قمح غير مطابق للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت اللجان المشكلة فى المحافظات، متابعة توريد محصول القمح، لمواجهة أى مشكلة تعوق التوريد من المزارعين، فيما أكد المحافظون أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم، مشددين على تكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية.

ففى سوهاج، كشف المحافظ طارق الفقى عن توريد 121 ألفا و71 طنا من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية، منذ بدء توريد المحصول فى 15 أبريل الماضى، لافتا إلى تواصل عمليات توريد المحصول، بإشراف لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح.

وأوضح «المحافظ» أن اللجنة المشكلة بالمحافظة لمتابعة توريد المحصول تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أى مشكلة تعوق التوريد من المزارعين، مؤكدا أن توريد القمح والاستلام من الموردين يسير بشكل منتظم، ولا توجد معوقات تعترض المزارعين، عند توريدهم الأقماح للصوامع والشون، حيث يجرى استلام المحصول من المزارعين، وفقاً للأسعار المحددة، 700 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا و670 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وشدد المحافظ على الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بمتابعة توريد المزارعين للأقماح بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل العقبات أمام المزارعين، وتسهيل عملية التوريد، وضبط أى شخص بحوزته كميات من القمح غير مرخص له بحملها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ضمانا لعدم التلاعب فى توريد القمح، مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة، مؤكدا أن الدولة لم تدخر جهدا للاهتمام بالمزارعين، وتقدم التيسيرات منذ بداية الحصاد حتى توريد المحصول.

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وفى المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، تم استلام 272 ألفا و906 أطنان و664 كيلوجرام قمح من مزارعى مراكز المحافظة، من خلال الشون والصوامع والهناجر، عبر 47 موقعا على مستوى مدن وقرى المحافظة. وفى بنى سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هانىء، إنه أثناء متابعة مديرية التموين توريد واستلام الأقماح، فى الصوامع والشون، تم تحرير 5 محاضر خاصة بتوريد 40 طن قمح غير مطابقة لضوابط الاستلام فى «سمسطا»، لافتا إلى التحفظ على الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحاضر إلى جهات التحقيق.

وفى البحيرة، أعلن المحافظ هشام آمنة، توريد 297 ألف طن من القمح لعدد 27 شونة و5 صوامع مُطورة فى نطاق المحافظة، وأنه من المتوقع أن تستوعب الكميات المنتظر توريدها، مشيرًا إلى حصاد 356 ألف فدان فى نطاق المحافظة حتى الآن.

وأشار «المحافظ» إلى رش وتعقيم الصوامع والسيارات الواردة إلى الشون والصوامع وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قبل وأثناء الاستلام، ورش تعقيم الشون الخاصة باستلام القمح قبل بدء الاستلام. وأضاف «آمنة» أن هناك لجنة مشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعى وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلى الشركات المسوقة، لمتابعة أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية القمح المورد، لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم.

وأعلن محافـظ المنوفية توريد 130 ألفا و564 طن قمح، وشدد المحافظ على المتابعة اليومية لمراقبة عمليات التوريد.

وصرح المحافظ إبراهيم أحمد أبو ليمون بأن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح بلغ 130 ألفا و564 طنا، منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن ما تم توريده، أمس هو 776 طن قمح، مشيرا إلى أن السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن، ما يفوق المستهدف.