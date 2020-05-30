شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بـ4 مراكز في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بيانا اليوم أكدت فيه أنه نظرا إلى أعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر ١٠٠٠ مم المغذى لمركز ابشواى أمام عزبة العصارة بالطريق الدائرى مما يستلزم قطع المياه لمدة ١٢ ساعة اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا وذلك غدا الأحد



وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة كالتالى هي مركز الفيوم وقرى المندرة بهنس وتوابعهم ،مركز ومدينة ابشواى عدا طبهار والناصرية، مركز سنورس قرية فيديمين وسنهور وتوابعهم، مركز يوسف الصديق قرية كحك بحرى وتوابعها

واختتم البيان بمناشدة المواطنين والمستشفيات والمخابز بهذة المناطق تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة قطع المياه.