ضبط المتهم بقتل ابن عمه وإصابة 2 آخرين بسبب الميراث بقنا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهم بقتل ابن عمه وإصابة عمه وابن عمه الثانى بسبب الخلافات على تقسيم منزل بالميراث بقرية الجمالية بمركز قوص

كان اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين أبناء العمومه بقرية الجماليه بقوص.

انتقل إلى مكان الحادث العميد امين سند رئيس المباحث حيث تبين نشوب خلاف بين أبناء العمومه بقرية الجماليه بمركز قوص أثناء قيامهم بتقسيم منزل بالميراث اختلفوا فيما بينهم فقام المدعو «محمد. ف. م» 37 سنه سائق بطعن ابن عمه المدعو «أحمد .م. ا» ٢١ سنه عامل وقتله ثم أصاب عمه ووابن عمه «هيثم. ق. م» ٢٥ سنه عامل وتمكنت قوه من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق الوضع في مصر

اصابات Advertisements 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

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