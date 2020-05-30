شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك فندق شهير بالبحر الأحمر يفصلون جميع العاملين.. ومطالب بتدخل وزير السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب العاملون بأحد الفنادق السياحية الشهيرة بمدينة القصير في البحر الأحمر، وزيري السياحة، والقوى العاملة، ومحافظ البحر الأحمر، بالتحقيق في واقعة قيام ملاك الفندق بإرسال خطابات فصل لهم، بالرغم من التحذيرات التي أصدرها مجلس الوزراء بعدم الاستغناء عن العمالة أو فصلها، ومنح الفنادق كافة التسهيلات للحفاظ على العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا وتوقف الحركة السياحية.

وقال العاملون، لـ«المصري اليوم»، إن «ملاك الفندق أرسلوا لهم خطابات فصل والاستغناء عنهم بتواريخ قديمة على أن يكون آخر يوم عمل لهم ٣٠ يونيو المقبل، حيث يصل عدد الموظفين نحو 250 موظفا، بينهم ٥٠ موظف عقودهم مفتوحة ويعملون بالفندق منذ ١٥ عاما، و٢٠٠ موظف آخرين يعملون بعقود محددة المدة، وأن ٥ موظفين اشتكوا على الخط الساخن من قرار فصلهم، فقامت إدارة الفندق بمنع صرف مرتباتهم، وأن باقي الموظفين صرف نصف المرتب مخصوم منه التأمينات الاجتماعية ماعدا الموظفين الذين مرتبهم أقل من ألف جنيه مخصوم منه التأمينات الاجتماعية فقط على الرغم من أن آخر سائح غادر الفندق، يوم ٢٥ مارس الماضي، بعد ذلك أرسلت الشركة المالكة خطابات فصل للعاملين بستة أيام».

وأشاروا إلى أنهم أخطروا القوى العاملة ومكتب العمل بمدينة القصير بالواقعة ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني للمحافظة على حقوقهم لدى الفندق.

وكشف العاملون بالفندق أن إدارة الفندق تقدمت بطلب لوزارة السياحة بإعادة تشغيله في استقبال السياحة الداخلية بالرغم من إرسال خطابات فصل العمالة.

وفي اتصال لـ«المصري اليوم» مع المستشار القانوني للشركة المالكة لفندق راديسون القصير حول أسباب إرسال خطابات فصل للعمالة، قال إن «الشركة المالكة لا تريد الشوشرة في هذا الموضوع»، ورفض التعليق أو الرد بقوله: «وما شأن الصحافة بتلك الواقعة؟».

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