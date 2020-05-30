شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار صوره ضمن مرضى كورونا.. صيدلي يطمئن أسرته: «أنا بخير يا جدعان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب صيدلى بمستشفى دكرنس رسالة طمأنة لأسرته وأصدقائه ومتابعيه على صفحته الشخصية على «فيس بوك» بعدما انتشرت صوره له ضمن مرضى الكورونا المعزولين بالمنازل والتى ارسلتها مديرية الصحة مع بيان صحفى .

وكانت مديرية الصحة أرسلت للصحفيين ومراسلى المواقع والصحف بيان صحفى حول بدء العزل المنزلى لمرضى كورونا وقيام أعضاء الطب الوقاىى بتوزيع الأدوية عليهم في المنازل وارفقت المديرية مع البيان عدد من الصور، كان من بينها صورة للصيدلى ممدوح عاشور من مستشفى دكرنس العام وهو يجلس على مقعد أثناء عمله بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة وكذلك صورة لفنى أشعة آخر يدعى «على أحمد» من مستشفى شربين على أنها صور لإثنين من المرضى وهما يتسلمان علاجههما بالمنزل بعد تأكد اصابتهما بالكورونا ونشرت مواقع الصحف الخبر مرفق بالصور التي ارسلتها المديرية مما اثار قلق أسر وأصدقاء الصيدلى والفنى وانهالت عليهما رسائل الإطمئنان والدعوات بالشفاء

وكتب الصيدلى ممدوح عاشور محمد رسالة على صفحته على الفيس بوك مرفق بها قرار الحاقه للعمل بالعزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة في الفترة من 24 مايو وحتى 10 يونيو وقال فيها «احب اطمن كل الناس انا بخير ياجدعان والله وشغال في العزل بتكليف من الوزارة وبالنسبة للصورة انا كنت بادى العلاج اجدعان للناس من الصيدلية والله انا مش فاهم انتم فهمتوها كده ازاى، ادعولى تعدى الأيام على خير يارب، وربنا يسترها علينا كلنا لأن فعلا الأعداد بتزيد»

ملحوظة«الصورة مع الخبر للصيدلى وله نفس الصورة منفردة والثانية لفنى الأشعة وفى صورة ثالثة اللى واقف هو نفس الصيدلى ايضا»