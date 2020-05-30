شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس تعلن مواصفات البحث الدراسى لطلاب نظام الساعات المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن مواصفات البحث لطلاب سنوات النقل بنظام الساعات المعتمدة والفرق الدراسية النظام القديم، حيث أشارت الكلية أنه يتقدم كل طالب من طلاب سنوات النقل بمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة ببحث منفرد عن كل مقرر دارسى في مستواه الدراسى الفعلى ، كما يتقدم طلاب الفرق الدراسية النظام القديم بمقالات بحثية في المواد الدراسية في الفرقة التابع لها فقط .

وأشارت الكلية إلى أن كل المقررات الدراسية العملية والشفوية سيتم امتحان الطالب فيها بعد انتهاء تعليق الدراسة ولن يعتد بأى أبحاث يرفعها الطالب في تلك المقررات ، ويجب على الطالب الالتزام بقائمة الأبحاث المطروحة والمعلنة لكل مقرر دراسى على أن يختار منها بحثا واحدا فقط لكل مقرر.

وأوضحت الكلية أن الأبحاث تكتب على برنامج مايكروسوفت ورد على أن يتراوح عدد كلمات البحث بين 1000 لـ 2000 كلمة ويتسثنى من ذلك المواد ذات الطبيعة الخاصة مثل الترجمة واللغات الأجنبية ، ويمكن حسب طبيعة الدراسة الاستعانة بالصور والخرائط والأشكال البيانية والتوضيحية.

وأكدت الكلية على ضرورة كتابة عنوان البحث على صفحة الغلاف واعلى البحث بخط مناسب ، ونوع الخط time neww romanK ، للأبحاث العربية والأجنبية مع مراعاة أبحاث اللغات التي تتطلب أنواع خاصة من الخطوط كاللغات الشرقية واليوناينة، أما العناوين الرئيسية والفرعية داخل البحث فتكتبت بنفس نوع وحجم الخط 13 على أن يكون سميكا bold وتحته خط .

وفيما يتعلق بمتن البحث فأوضحت الكلية أنه يكتب بخط 13 ونوع الخط time new roman للأبحاث العربية والأجنبية وبتباعد قدره 1.5 بين السطور ، ويجب أن يتضمن كل بحث مقدم من الطالب على العناصر التالية، عنوان البحث وبيانات الطالب القسم والرقم القومى والكود الجامعى واسم المقرر الدراسى وعنوان البحث .

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وأشارت الكلية إلى أنه يحظر تماما كتابة اسم الطالب على البحث لضمن سرية التقييم وأى بحث يخلف ذلك يتم استثناؤه من التقييم.

وعن طريقة رفع الأبحاث فيتم تسمية الملف بالرقم القومى للطالب وليس باسم الطالب ويتم الدخول إلى منصة رفع المقررات من خلال البريد الإليكترونى الجامعى للطالب ، ويتم رفع الأبحاث الخاصة بكل مقرر بصيغة pdf عبر المنصة الإليكترونية التي سيتم اطلاقها لكل مقرر على حدة على ألا يزيد حجم الملف عن 2 ميجا ، ويلتزم الطالب برفع أبحاثه في كل مقرر وفقا للمواعيد المعلنة في جدول رفع المقررات على أن تبدأ عمليات الرفع على المنصة الإليكترونية لكل مقرر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 10 من صباح اليوم التالى من الترايخ المعلن في الجدول حيث تغلق منصة رفع المقرر تلقائيا بعد هذا التوقيت.

وعن الحالات التي يتم فيها رفض البحث فهى كل بحث لم يستوف الشروط الوارد ذكرها فى مواصفات البحث ، وكل بحث غير وارد بقائمة الأبحاث المطروحة والمعلنة لكل مقرر دراسى ، ويستبعد كل الأبحاث المتطابقة والمنقولة حرفيا من أبحاث أو رسائل أو كتب أو الإنترنت، كما يستبعد كذلك الأبحاث التي يتقدم بها الطالب في مقرر دراسى غير وارد في استماره ارشاده الاكاديمى بالنسبة لطلاب انظام الساعات المعتمدة .

وأشارت الكلية إلى أنه يتم تقييم المقالة البحثية وفقا لعدة قواعد منها مراعاة القواعد الشكلية للبحث 10 درجات ، والتسلسل المنطقى لعناصر البحث 10 درجات ، والاستشهاد بالنماذج والأمثلة والرسوم البيانية 10 درجات ، والاقتباسات جاءت موثقة بشكل سليم 10 درجات ، وتعبير الطالب عن وجهة نظره الشخصية في موضوع البحث 10 درجات ، وسلامة اللغة والقواعد النحوية 10 درجات وعرض النتائج بشكل علمى سليم 15 درجة ، وعدد المراجع والمصادر 5 درجات ووضع علامات الترقيم المناسبة 5 درجات ، ويكون مجموع الدرجات 100 درجة.