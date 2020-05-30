مصر | من الاتهام للتبرئة.. تفاصيل قصة فتاة الـ"تيك توك" منة عبدالعزيز

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر من الاتهام للتبرئة.. تفاصيل قصة فتاة الـ"تيك توك" منة عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقارب الساعة كانت تشير إلى التاسعة صباح أمس الجمعة، وقت اصطحاب قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية "منة عبدالعزيز" المعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، و5 أشخاص آخرين "3 شباب وفتاتين"، ورفقتهم فرد أمن إداري بفندق شهير بالدقي، إلى مقر نيابة جنوب الجيزة، للتحقيق معهم على خلفية اتهام الفتاة لـ"مازن إبراهيم" بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي.

بعد 12 ساعة تحقيقات "منة" تبرئ "مازن" من اغتصابها

12 ساعة متواصلة، قضتها "منة عبد العزيز" المعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، داخل غرفة التحقيق بمقر النيابة جنوب الجيزة، للتحقيق معها و5 أشخاص آخرين "3 شباب وفتاتان"، وهم: ("مازن إبراهيم"، "شيماء شاكر" وشقيقتها "فاطمة" ومحمد أحمد" الشهير بـ "كلاشنكوف"، "بسام" الشهير بـ "بيشوي")، حيث برأت "مازن" من الاعتداء الجنسي عليها، واتهمت آخر "بسام" الشهير بـ"بيشوي"، بالاعتداء الجنسي عليها، وذلك عكس ما قالته عبر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

"منة عبد العزيز" تنشر فيديو بتعرضها للضرب والاعتداء الجنسي

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد لفتاة معروفة إعلاميا بـ"منة عبدالعزيز فتاة التيك توك"، في العقد الثاني من العمر ادعت خلالها قيام شخص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها واغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وقيامهم بتصويرها عارية في أوضاع مُخلة كَرهًا عنها.

أجهزة الأمن تفحص مقطع الفيديو

فحصت أجهزة الأمن مقطع الفيديو المشار إليه، وقد تبين أن الفتاة "منة" قد اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة، ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات "التيك توك" لتحقيق مكاسب مادية، بناءً على نسبة المشاهدة، كما اتضح صحة الواقعة التي ادعتها، حيث ترجع إلى أنها دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وبرفقتها 5 أشخاص "3 طلاب، فتاتين" جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها.

ضرب "منة" وسرقتها داخل فندق بالطالبية

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وتبين أنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على المعروفة بـ(منة عبد العزيز) وأحدث إصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول، مبلغ 125 جنيه، وأنه قام آخر بمواقعتها جنسيًا كرهًا عنها، وبضبطه اعترف بذلك، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها على إثر الخلاف الذي حدث بينهما.

القبض على المتهمين بضربها والاعتداء الجنسي عليها

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

النائب العام يأمر بالتحقيق في الواقعة

وفي نفس السياق كانت أمرت النيابة العامة، بضبط "آية " الشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، و6 أشخاص آخرين؛ للتحقيق معهم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، تنسيقا مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" وشهرتها منة عبد العزيز، والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير.

وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.