شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد جنازة الفنان حسن حسني ومكان دفنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، السبت، إن جنازة الفنان الراحل حسن حسني ستتحرك من مستشفى دار الفؤاد في الساعة الـ10 صباحا لتشييعه إلى مثواه الأخير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم إقامة صلاة الجنازة على المقابر، وسيدفن في مدافن العائلة بأكتوبر«.

وكانت الفنان حسن حسني، وافته المنية خلال الساعات الماضية في مستشفى دار الفؤاد إثر أزمة قلبية مفاجئة، وقد فارق الحياة عن عمر يناهز 89 عاما.