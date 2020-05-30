شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام": لن يتم السماح بدخول مبنى ماسبيرو الا بارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أنه لن يتم السماح اعتبارا من اليوم السبت بدخول أى من العاملين أو الضيوف مبنى ماسبيرو إلا بارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة، وتدعيما لتلك الإجراءات حرصا على العاملين جارى تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبنى.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام أكدت من قبل أن هناك متابعة مستمرة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام للوقاية من مرض كورونا واتساقا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية فهناك تخفيض لإعداد العاملين بالمبنى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

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وأضاف الهيئة أن العمل يتواصل بشكل دوري من أعمال تعقيم وتطهير كامل بمختلف المباني والمنشآت التابعة للوطنية للاعلام بالاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات وفقاً لجدول عمل، والمتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبني والطرقات بالمعقمات والمطهرات لاستخدام العاملين بالمبنى

وأوضحت الهيئة الوطنية للإعلام أن أية حالات إصابة تظهر يتم التعامل معها فوراً طبقاً للبرتوكولات الخاصة بوزارة الصحة وهي حالات نتيجة مخالطة خارجية وتتابع الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام عن كثب تلك الحالات وتتواصل بشكل مستمر مع المخالطين للحالات المصابة وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقاً للبرتوكولات وزارة الصحة.

وذكرت الهيئة أنه من منطلق مسئوليتها وواجبها الوطني فأنها لا تدخر اي جهد في توفير وتدعيم الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها والمتابعة والتعاون والتواصل مع الزملاء الذين يتعرضون للاصابة وتتمني الوطنية للإعلام الشفاء والسلامة للجميع، وتناشد أبنائها اليقظة والتكاتف لمواجهة هذا التحدي وتجاوزه بسلام وحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.