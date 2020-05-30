مصر | عاجل| ننشر أسماء المقبوض عليهم في قضية فتاة الـ"تيك توك"

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل| ننشر أسماء المقبوض عليهم في قضية فتاة الـ"تيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة اتهام "منة عبدالعزيز" والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، لـ" الشاب مازن إبراهيم" بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي عليها، عن المتهمين الذي تم ضبطهم في القضية.

وقال المصدر في تصريحات إلى "الخليج 365" أن المتهمين المقبوض عليهم هم كل من: "آية" والشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، "مازن إبراهيم"، "شيماء شاكر" وشقيقتها "فاطمة"، ومحمد أحمد" الشهير بـ "كلاشنكوف"، "بسام" الشهير بـ "بيشوي".

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن ألقت القبض أيضًا على فرد أمن إداري لفندق شهير بمنطقة الطالبية والذي تقابل فيه المتهمين يوم الواقعة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات القبض على "منة عبدالعزيز" والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، والشاب مازن إبراهيم، لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، والاعتداء الجنسي عليها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه على خلفية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشـأن مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة مشهورة بـ"منة عبدالعزيز" معروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، في العقد الثاني من العمر ادعت خلالها قيام شخص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها واغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وقيامهم بتصويرها عارية فى أوضاع مُخلة كَرهًا عنها.

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وتبين أن الفتاة المشار إليها قد إعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة، كما اتضح صحة الواقعة التى ادعتها حيث دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة وبرفقتها 5 أشخاص "3طلاب، فتاتان" جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات، فتعدى أحد الطلاب على (صاحبة الفيديو) وأحدث إصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول، ومبلغ 125 جنيه، بينما قام آخر بمواقعتها جنسيًا كرهًا عنها وبضبطه اعترف بذلك، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها على إثر الخلاف الذي حدث بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي نفس السياق كانت أمرت النيابة العامة، بضبط "آية " الشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، و6 أشخاص آخرين؛ للتحقيق معهم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، تنسيقا مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" وشهرتها منة عبد العزيز، والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي.

وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.