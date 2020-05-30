مصر | عاجل| اغتصبها بفندق وصوروها عارية.. مفاجآت مدوية في واقعة "منة عبدالعزيز"

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل| اغتصبها بفندق وصوروها عارية.. مفاجآت مدوية في واقعة "منة عبدالعزيز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن ملابسات القبض على"منة عبدالعزيز" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، والشاب مازن إبراهيم، المتهم بالتعدي عليها بالضرب، والاعتداء الجنسي عليها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه على خلفية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشـأن تداول مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة وهي "منة عبدالعزيز"، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، في العقد الثاني من العمر إدعت خلالها قيام شخص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها واغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وصوروها عارية في أوضاع مُخلة كَرهًا عنها.

وتبين أن الفتاة المشار إليها قد اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة، ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة، كما اتضح صحة الواقعة التى ادعتها، حيث دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وبرفقتها 5 أشخاص "3 طلاب، فتاتان" جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات، فتعدى أحد الطلاب على (صاحبة الفيديو) وأحدث إصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول، ومبلغ 125 جنيه.

كما تبين أيضا، أن أحد هؤلاء الشباب واقعها جنسيًا كرهًا عنها، وبضبطه اعترف بذلك، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها على إثر الخلاف الذى حدث بينهما.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وفي نفس السياق كانت أمرت النيابة العامة، بضبط "آية" الشهيرة بـ"منة عبدالعزيز"، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، و6 أشخاص آخرين؛ للتحقيق معهم.

القبض على منة عبدالعزيز

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، تنسيقا مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" وشهرتها منة عبد العزيز، والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي.

وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

تدخل النائب العام

وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.