شكرا لقرائتكم خبر عن شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت المواقع الشرطية الخدمية بالمواطنين ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بمسافات أمان كافية أثناء التواجد بها لاستخراج الأوراق الثبوتية.

وتستأنف الداخلية، بعد غد الاثنين، العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها" على مستوى الجمهورية.

وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة"، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها ، وضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.