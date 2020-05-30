حجز 10 "تكاتك" اخترق قائدوها حظر التجوال في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة جهودهم برئاسة اللواء محمود عبد الرازق تنسيقا مع الأجهزة المعنية بالمحافظة؛ لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا. وتمكن رجال الإدارة من حجز 10 مركبات (توك توك) مخالفة بقطاع الهرم، والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها. تأتي تلك الجهود اتساقا مع خطة الدولة الاحترازية لحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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