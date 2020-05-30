الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لواقعة "فتاة تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لواقعة الفتاة "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة تيك توك".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة فى العقد الثانى من العمر ادعت خلالها اعتداء شخصعليها بالضرب وإحداث إصابتها واغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وتصويرها عارية فى أوضاع مُخلة كَرهاً عنها.

تبين بالفحص أن الفتاة المشار إليها اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة، ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات؛ لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة.

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وأوضحت التحريات أن صحة الواقعة التى ادعتها ترجع إلى أنها دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بالجيزة رفقة 5 أشخاص "3طلاب - فتاتان" جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على (صاحبة الفيديو) وأحدث إصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول ومبلغ 125 جنيها.

وأشارت التحريات إلى أن أحد الأشخاص واقعها جنسياً كرهاً عنها وبضبطه اعترف بذلك، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها على إثر الخلاف الذى حدث بينهما .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الممتهمين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.