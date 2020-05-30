توجيه من النيابة العامة للأسر: "لا ينبغي الإفراط في تدليل الأطفال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ناشدت النيابة العامة، الآباء والامهات بعدم الإفراط في تدليل الأطفال والسماح لهم بأشياء لا ينبغي السماح بها، وغض الطرف عما يفعلون من أمور يراها البعض بسيطة، وهي في الأثر عظيمة، ينتهي بانسياقهم إلى جرائم حقيقية وشخصيات إجرامية غير سوية.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم الجمعة أن إرضاء الأبناء دون انضباط ما هو إلا هروب من مسؤولية تعليمهم وتربيتهم وتأديبهم التأديب الصالح الذي يبني شخصياتهم النافعة، ويقيهم الأضرار والشرور.

وطالبت النيابة العامة الأهل حُسن القيام بواجبهم تجاه أبنائهم وإعانة المؤسسات التعليمية والدينية الرسمية في تربيتهم التربية السليمة، فلا تذهبوا بهم إلى عنف لا طائل منه، أو تسيب وتدليل لا خير فيه، فالخير دومًا في وسط من ذلك، والحق دومًا بين باطلين.

تأتي توجيهات النائب العام المستشار حمادة الصاوي للأهل بمناسبة تقديم المتهم صابر عطية محمد -محبوساً-، ونجله الطفل "أحمد" إلى المحاكمة الجنائية 22 مايو الماضي، لاتهام الأول بسماحة لنجله الذي لم يبلغ عمره خمس عشرة سنة وتمكينه من قيادة مركبة آلية، وتعريضه بذلك حياة وأمن نجله للخطر، واتهام الأخير بتسببه خطأً في موت أربعة أطفال بإهماله ورعونته وعدم احترازه في محافظة أسيوط.