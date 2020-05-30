لعشاق "كيك شيكولاتة".. مباحث التموين تداهم مصنعا في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصل ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة جهودهم في التصدي لغش التجار خاصة السلع الغذائية. تحريات العميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، توصلت إلى أن صاحب مصنع بكرداسة يستخدم منتجات مجهولة المصدر لإنتاج "كيك شيكولاتة". Advertisements عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المصنع وتمكنت من ضبط المدير المسئول، وبلغ إجمالي المضبوطات 4.5 طن (سكر حر، دقيق فاخر) مستلزمات إنتاج مجهول المصدر. كما امكن ضبط 2000 عبوة وقطعة "كيك شيكولاتة، شيكولاتة" منتج نهائى يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية. صاحب المصنع كان بصدد طرح المنتج النهائي للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ لتحقيق أرباح طائلة غير عابئ بصحة المستهلكلين.

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