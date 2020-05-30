محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدور الرئيسي لهيئة الخدمات البيطرية هو تقديم الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات.
وأوضح الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات، تهتم بالتلقيح الاصطناعي كهدف رئيسي تسعى إليه الدولة، لتحسين السلالات الوراثية.
وطالب وزير الزراعة، بتجهيز الوحدات البيطرية بالمعدات اللازمة لذلك، والتنسيق مع مراكز التقليح وتدريب الأطباء البيطريين على ذلك بالمراكز التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة كل مديرية والتأكد من تنفيذها لهذه التكليفات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يشدد على تقديم الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية والاهتمام بالترقيم والتسجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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