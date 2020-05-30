أخبار مصر | بعد إصابة موظفين بالكورونا.. غلق نقابة المحامين والنادي النهري بالمعادي السبت والأحد

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد إصابة موظفين بالكورونا.. غلق نقابة المحامين والنادي النهري بالمعادي السبت والأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مواجهة تداعيات كورونا بالنقابة العامة للمحامين، غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو، لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين بالنادي النهري، وموظف بالنقابة العامة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا المشكلة من نقيب المحامين، إن اللجنة تحققت من تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وتم التعامل طبيًا وفق الاجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجاري متابعتهم.

وأضافت اللجنة خلال بيان لها، أنه حرصا على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ.

وأكدت اللجنة أن غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو وذلك لإجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم سرعة التواصل مع اللجنة.

وأشارت إلى أنه حرصًا على استمرار العمل الضروري لإدارة العلاج تم نقل مقر العمل لاستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين الى المقر الكائن بعمارة فتح الله بشارع رمسيس.

وأوضحت أن اللجنة تستمر في عملها وتلقي البلاغات عن الحالات المشتبه بها أو المصابة للتعامل اللازم معها.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.