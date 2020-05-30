أخبار مصر | عضو بمجلس المحامين: نقيب فرعية بلبيس توفي أثناء نقله للمستشفى

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر عضو بمجلس المحامين: نقيب فرعية بلبيس توفي أثناء نقله للمستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، على أن اللجنة المشكلة لتلقي البلاغات وحالات الإصابة بفيروس كورونا تلقت بلاغا الساعة الثانية ظهرا بحالة عبد الهادي أبو ستيت نقيب النقابة الفرعية للمحامين في بلبيس بالشرقية، لافتة إلى أن تواصلها بمحافظ الشرقية لتوفير مكان لحجزه بعد فشل أكثر من محاولة.

وتابعت أنه عقب الاتصال بمحافظ الشرقية تم توفير مكان للراحل في مستشفى حميات الزقازيق، مضيفة أنه بعد وصول الإسعاف لنقله توفي على الفور.

وأكدت على أن الراحل قام بإجراء التحاليل والأشعات اللأزمة، وأثبتت اشتباهه بإصابته بفيروس كورونا، متابعة أنه لم يتم إجراء المسحة لوفاته قبل إجرئها.

هذا وخصصت النقابة العامة للمحامين، خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من المحامين عن إصابات كورورنا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس، بتوجيهات من النقيب العام رجائي عطية.

وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، علي أنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

ويذكر أن لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من الأستاذ النقيب رجائي عطية، قد عقدا اجتماعها الأول، ظهر امس، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.

واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:

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1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.

2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.

3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.

4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.

5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه.

6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.

7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.