أخبار مصر | "المحامين": نقيب فرعية بلبيس توفي أثناء نقله للمستشفى

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر "المحامين": نقيب فرعية بلبيس توفي أثناء نقله للمستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن اللجنة المشكلة لتلقي البلاغات وحالات الإصابة بفيروس كورونا، تلقت بلاغا الساعة الثانية ظهرا بحالة عبد الهادى أبو ستيت نقيب النقابة الفرعية للمحامين في بلبيس بالشرقية، مشيرة إلى أن اللجنة تواصلت بمحافظ الشرقية لتوفير مكان لحجزه بعد فشل أكثر من محاولة.

وأضافت "الزهراء" أنه بعد الاتصال بمحافظ الشرقية وحجز مكان للراحل في مستشفى حميات الزقازيق وبعد إرسال سيارة إسعاف لنقل عبد الهادي أبو ستيت نقيب النقابة الفرعية للمحامين في بلبيس بالشرقية، للمستشفى الا أنه توفى أثناء عملية نقله للمستشفى.

وأشارت عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن الراحل أجرى التحاليل والأشعة المقطعية، مؤكدة أن التحاليل أظهرت أن هناك اشتباه بإصابته بفيروس كورونا ولكن بدون تحديد النسبة لعدم استطاعته اجراء المسحة نظرا لوفاته قبل إجرائها.

وتوفي الأستاذ عبدالهادي أبو ستيت نقيب النقابة الفرعية للمحامين، في بلبيس بالشرقية متأثرًا بفيروس كورونا.

ونعى سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وفاة المحامي عبد الهادي أبو ستيت، نقيب محامين مركز بلبيس الشرقية، وذلك بعد إعلان إصابته من قبل نقيب محامين المحافظة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.