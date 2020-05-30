شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الجمعة، تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة أسبوع عيد الفطر من الـ 5 مساءًا وحتي الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوقاية من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل عملية انتقاله.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى عقوبة خرق حظر التجوال خلال فترة اجازة العيد، وعدم تنفيذ الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، وتطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، حيث تصل العقوبات المالية لـ 4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال.