شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصلح النقاب بديلًا للكمامة؟.. خبير يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي على الحلول البديلة التي يتبعها البعض بدلًا من الكمامة للوقاية من فيرس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مثل استخدام النقاب أو الحجاب مؤكدًا أن الشيفون والحرير لا يحجز الفيروس إلا إذا كان يتكون من أربعة طبقات، أما الطبقة الواحدة فليس لها أي قيمة.

وأوضح «خطاب» أثناء استضافته في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر» وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن «الكمامة القطنية حتى تكون عملية يجب أن تحتوي البوصة المربعة منها على حوالي 600 خيط، بحيث تتلاحم الخيوط بالدرجة التي تجعل الفيرس غير قادر على نفاذها، كما أنه يُفضل أن تكون الكمامة القطنية مكونة من القطن الممزوج بالبوليستر، وهو الأمر الذي يصعُب تحديده، لذلك الكمامات القماشية المطاطة التي انتشرت مؤخرًا غير صالحة للاستخدام».

ونصح عضو اللجنة العليا للفيروسات بارتداء الكمامة الطبية قائلًا: «ارتداء الكمامة أمر هام جدًا ليس فقط من أجل تفادي الغرامات ولكنها تقلل من انتشار العدوى بشكل كبير، حيث نُشر بحث في أمريكا يوضح أن كل كمامة تم استخدامها وفرت للدولة ما يقرب من 600 دولار، حيث قللت تكلفة رعاية الدولة للمصابين الذين كان من المحتمل إصابتهم في حالة عدم ارتداء الكمامة».