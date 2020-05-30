شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: ٤ لاءات عاجلة في مواجهة كورونا (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية أوقاف الإسكندرية، الجمعة، تعليمات مشددة تصمنت ٤ لاءات ومحاذير لمنتسبيها ولمن يرغب في التعامل مع المديرية أو الإدارات الفرعية على أن يتم تفعيلها بدءًا من الأحد المقبل، اتساقا مع خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد ١٩ والحد من انتشاره.

وتضمنت التعليمات التي أصدرها الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية التنبية على جميع العاملين بديوان عام مديرية أوقاف الاسكندرية والإدارات الفرعية التابعة لها اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠ الالتزام باتخاذ الإجراءات الإحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ الآتس، ارتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعية وعدم المصافحة والمعانقة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة ترك مسافات كافية بين الاشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر.

واكد على انه لن يسمح لأى فرد من المواطنين بالتواجد بديوان المديرية والإدارات الفرعية بدون إرتداء الكمامة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.